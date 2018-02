Asegura Tuca que sus Tigres no jugaron a nada

Con muy poco Pumas se llevó la victoria, aseguró el técnico de los Tigres, Ricardo Ferretti.



Aunque no quiso restar méritos al trabajo de David Patiño y de los auriazules, el estratega de Tigres declaró que su equipo simplemente no logró encontrarse en el campo.



"Todos los partidos son complicados, ningún contrario te va a simplificar las cosas. Hoy mi equipo jugó como si no supiera jugar, no es demeritar el triunfo pero hicieron muy poquito para poder ganar porque nosotros no hicimos nada", expresó el "Tuca" en conferencia.



Los de la Autónoma de Nuevo León no han podido ganar como visitantes en el Clausura 2018 y según el estratega, la falta de ritmo ha sido la clave para aún no poder conseguir los tres puntos en patio ajeno.



"No hemos jugado como debemos de jugar, debemos de mejorar en todos los aspectos para poder, no sólo merecer, sino sacar el resultado", apuntó.



Ferretti resaltó el repunte que ha tenido el cuadro del Pedregal bajo el mando de David Patiño y deseó que se mantenga por mucho tiempo.