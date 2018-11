Asegura Tuca que le hizo ganar tiempo a la Federación

Ricardo Ferretti dijo que su legado como interino del Tricolor es el tiempo que le hizo ganar a la FMF para la elección del nuevo técnico.

"Tiempo, principalmente tiempo para que la Federación encuentre el próximo entrenador de nuestra Selección, hubiera sido muy prematuro haber escogido uno de inmediato y creo que con mi presencia tuvieron el tiempo necesario para escoger a este elemento que seguramente será el que lleve a la Selección Mexicana al próximo Mundial", expresó luego de la caída 2-0 contra Argentina.

En el interinato del Tuca, México perdió cinco partidos y ganó solamente uno. Espera que este mini-proceso le sirva a Gerardo Martino.

"Creo que me siento tranquilo, me siento bien, buscando hacer mi trabajo que me encargaron, con este partido lo cumplo, los resultados obtenidos no son nada agradables, pero creo que tenemos que hacer un análisis de otras situaciones para que el próximo entrenador en mi lugar pueda sacar provecho de estos seis partidos que se jugaron, hay una cantidad de jugadores importantes que jugaron el último Mundial, hay que saber quiénes son los que pueden llegar al Mundial 2022, y una camada de jóvenes que debe seguir progresando para que sean lo que esperamos de ellos para el próximo Mundial", mencionó.

El Tuca pugnó por un compromiso mayor en los dirigentes del futbol mexicano para un mayor fogueo de los juveniles.

"Para lograr lo que se pretende, el nivel y roce internacional debe aumentarse mucho, es una preocupación y por ello la posibilidad de jugar estos partidos, principalmente estos partidos en Argentina los jugadores mexicanos se dan cuenta que no están en esta área de confort que se ha vivido en la mayoría de partidos amistosos que juega la Selección, la intención que se busca y ojalá la sigan logrando, se necesita un mejor roce, saber arrimar el caballo a la hora de los partidos, y espero que estos talentos que decimos que tenemos sigan teniendo la oportunidad porque es lo que tenemos en día, ojalá puedan salir más jugadores, sabemos la problemática que hay y ojalá tomen cartas en el asunto.

"Necesitamos que como los argentinos, brasileños o uruguayos la cantidad de jugadores que mandan no sólo a Europa sino a todas partes del mundo sus jugadores están participando y ojalá pudiéramos tener esa posibilidad, tenían que tomarse ciertas decisiones un poco más duras en el futbol mexicano para lograr este nivel", mencionó.