Asegura seguir siendo el dirigente cenecista

Díaz Ordaz, Tam.- Aún cuando en su momento se dijo que el entonces presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Tamaulipas, Florentino Sáenz Cobos, lo destituyó del cargo y nombró a un representante sustituto de Reynosa, que sólo visitó esta ciudad en algunas ocasiones, Martín García Magdaleno asegura que él sigue siendo el único y auténtico dirigente del Comité Municipal Agrario en Díaz Ordaz.

A través de una maniobra a todas luces ilegal, el ahora ex dirigente de los campesinos tamaulipecos, Sáenz Cobos, por represalias políticas, "me quiso destituir y no pudo", incluso redactó un documento no oficial, que carecía de toda validez, en donde nombraba a otro Presidente del Comité Municipal Agrario, un reynosense que contadas veces visitó el recinto oficial de los ejidatarios, explicó el informante.

Y al cabo de unas semanas, el representante de Florentino Sáenz Cobos, dejó de asistir al Comité Municipal Agrario, al cual abandonó y permaneció cerrado, sin agua y luz, durante dos años.

Martín García Magdaleno, recordó que el edificio estuvo sin ofrecer atención a los campesinos, hasta hace un par de semanas que fue reabierto.

Manifestó que él no reabrió antes las instalaciones, primero para no entrar en conflictos con Florentino Sáenz, antes de que éste fuera desconocido, y porque estuvo a cargo de la Dirección de Desarrollo Rural en la pasada administración municipal.

Desde las oficinas de Desarrollo Rural del municipio, atendía a los campesinos y gestionaba la ayuda que el gobierno ofrece a través de los programas sociales, es decir que en la práctica se ofrecía el mismo servicio, pero desde otro recinto que no era el del Comité Municipal Agrario.

Hizo saber el líder de los agraristas de Díaz Ordaz, que él continuará como Presidente del CMA, hasta que no fenezca su período que seguramente durante a principios del próximo año, luego de que se haya reestructurada la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Tamaulipas, que actualmente es dirigida de manera interina por Jorge Luis Camorlinga Guerra.