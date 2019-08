Asegura Profepa una jirafa y tres flamencos en La Pastora

Monterrey, México.

Una jirafa y tres flamencos fueron retirados de exhibición del Parque La Pastora y asegurados, luego que la Profepa detectó omisiones en la documentación para acreditar su legal procedencia.



La semana pasada, la dependencia federal inició con una inspección en el parque para determinar las condiciones de los animales y su legal procedencia.



"La finalidad es verificar el cumplimiento de la Ley General de Vida Silvestre para la operación de la UMA, incluyendo la legal procedencia y trato digno de los ejemplares que ahí se encuentran", informó entonces la dependencia.



"Se revisan las condiciones del cautiverio y el aspecto general de los empleares; cualquier circunstancia médica será revisada por un experto en la materia".



La acción de la Profepa deriva de una denuncia presentada por la Diputada local del Partido Verde, Ivonne Bustos, y del Legislador federal del PAN, Alfonso Robledo, contra el titular de La Pastora, por negligencia en el manejo de las especies.



En entrevista, Bustos señaló que José Aarón Mendoza Ramírez, encargado de la Profepa en Nuevo León, confirmó el aseguramiento de las especies.



"Lo que me confirman por adelantado es que se aseguró a la jirafa por no acreditar la legal procedencia del ejemplar, lo cual indica que no tiene papeles y es muy delicado esto", manifestó la legisladora, "es el mismo caso de los flamencos, donde hay inconsistencias en la información que presentaron y fueron resguardados".



Personal del Estado dijo que será hasta hoy cuando emitan una postura.