Asegura Ortiz que deben de pagarles

Los jugadores del Ascenso MX tendrán que recibir todo el dinero que tienen pactado en sus contratos, incluso los que cuentan con un acuerdo multianual deberán que llegar a un arreglo con los dueños.

"Les tienen que cumplir al 100 por ciento su contrato porque si no estarían incurriendo en no cumplir la Ley Federal del Trabajo, están despidiendo jugadores y les tienen que pagar su contrato conforme lo tienen, si se decidió que no continúe la Liga, se les tiene que cumplir su contrato", afirmó Alvaro Ortiz, titular de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales.

Álvaro dijo que hace dos semanas vio buena voluntad de los dueños por seguir y ahora decidieron dar por terminado el torneo, por lo que le gustaría que estos salieran a dar la cara para explicar sus decisiones.

"Están en todo su derecho, se está viviendo una crisis mundial en el futbol, pero sería bueno escucharlos", apuntó.

El dirigente de los futbolistas admitió que sus agremiados están pasando por momentos muy amargos, pues su fuente de trabajo se acabó de tajo.

"Los jugadores están mal, viviendo una gran incertidumbre, el 70 por ciento de los que no dan la edad para la Liga de Desarrollo van a quedar sin trabajo".

Reveló también que Tapachula le adeuda dos meses de salario a sus jugadores.