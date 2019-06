Asegura Mick Jagger sentirse bastante bien

Cd. de México.- Durante su primera entrevista posterior a una intervención en el corazón, Mick Jagger aseguró que se siente bastante bien.

"He estado ensayando mucho en las últimas semanas. Esta mañana hice un poco de gimnasio, nada loco. Luego ensayo con el resto de la banda", comentó el líder de los Rolling Stones a la estación de radio Toronto Q107.

En cuanto a la próxima gira, que comienza la próxima semana en Chicago, Jagger aseguró que la banda presentará temas que no han tocado antes, pero tomando en cuenta las canciones favoritas de sus fanáticos.

"A los fans les gusta escuchar 'Paint it Black,' 'Honky Tonk ' y 'Satisfaction'. No siempre tocamos todas. A veces soltamos uno o dos (canciones).

"No sé cómo se sentiría la gente si no tocáramos alguna de ellos. Creo que la gente diría: 'Oh, eso es un poco desafortunado, vine a escuchar esto'".

El vocalista del grupo comentó que, a sus 75 años, todavía le gusta hacer giras.

"No lo hago todo el tiempo. Cuando eres joven haces 12 meses al año. (Hoy) paso tres o cuatro meses en la carretera en un año y eso parece ser un buen balance ".

En abril, los Rolling Stones pospusieron su gira por Norteamérica para que Mick Jagger se sometiera a una cirugía de corazón.

Un mes después, los Rolling Stones anunciaron que volverían a los escenarios el próximo 21 junio, como parte de la gira No Filter.

Además, Mick Jagger sorprendió a sus fans al compartir en su cuenta de Twitter un video en el que realiza rutinas de ejercicio y baile.