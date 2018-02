Asegura Margarita Zavala ser la única panista en elección

CIUDAD DE MÉXICO.- La aspirante presidencial por la vía independiente, Margarita Zavala, cantó victoria y aseguró que ya está en la boleta porque le ha entregado más de un millón de firmas validadas al INE y afirmó que, ahora, le toca luchar contra puros hombres priístas el próximo 1 de julio y se autodenominó como la única panista de la contienda.

"Sin duda alguna, ya estoy en la boleta, son más de un millón de firmas, validadas, más las que he enviado, pero la que no es válida, pues no es válida y se acabó", aseguró Margarita Zavala.

En entrevista luego de encabezar el penúltimo Firmatón en Jalisco, Margarita Zavala aseguró que el abanderado de Morena, Andrés Manuel López Obrador, es un priísta por nacimiento; el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, es un priísta por convicción y el abanderado del Frente, Ricardo Anaya, es un priísta por hábitos.

"Es la expresión de todo el rechazo a un partido que ha representado la corrupción, ¿qué me va a pasar? Yo sólo voy a estar contendiendo contra puros hombres, sino con un estilo distinto, es un PRI de nacimiento que es un candidato como López Obrador, también me toca luchar contra un priísta de convicciones que es Meade y un priísta por hábitos, que es Ricardo Anaya; me toca luchar contra hombres que además, representan más un estilo priísta que un estilo democrático y libre", agregó.

Detalló que el haber logrado estar en la boleta, lo hizo a pesar de que no contó con los spots que sí tuvieron los candidatos de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a pesar de que no contendieron contra ningún otro, porque les dio miedo. Acusó que en estos 60 días de precampaña se gastaron el dinero público de manera indebida y este domingo será la coronación de los tres.