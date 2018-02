Asegura Margarita Zavala ser la "candidata del pueblo"

Cd. de México.- Margarita Zavala cantó el millón de firmas para aspirar a la Presidencia de la República como independiente y se asumió como la "candidata del pueblo".



En su casa de campaña, arropada por su esposo, el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, y por su equipo, la ex panista arremetió contra Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade.



"Estaré en la boleta, y con valor y con valores seré la primera Presidenta en la historia de México", auguró.



"Yo soy la candidata del pueblo porque así lo decidieron más de un millón de ciudadanos y no voy a dejar que la demagogia nos robe la palabra 'pueblo'", advirtió.



A López Obrador, que, dijo, hace alianzas con partidos y políticos antagónicos, lo llamó "el ropavejero de la política".



Zavala reconoció que enfrentará a "un PRI que roba, que humilla y rebaja al ciudadano. Un PRI incongruente que adquirió a un candidato que lo único que puede presumir es que trabajó en el mejor gobierno panista: el Gobierno de Felipe Calderón".



Del panista Ricardo Anaya afirmó que representa la política que no tiene escrúpulos, de los moches y los departamentos mal habidos.



Y, tras sostener que será la única opción de centro-derecha, a sus tres eventuales contendientes los encuadró como priistas: López Obrador, señaló, es un priista por nacimiento; Meade, por conveniencia, y Anaya, por hábitos.



"Ya estamos en la boleta", machacó.



Reacio a hablar con la prensa, Calderón Hinojosa aseguró que tiene "pensado apoyar firmemente a Margarita".



"Es la candidata de los ciudadanos contra los candidatos de los partidos y del establishment y de la nomenclatura, que son finalmente hombres, priistas, uno por origen, otro por prácticas y otro por adopción", resumió.