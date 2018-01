Asegura Luis Donaldo Colosio Riojas no ser réplica de su padre

Monterrey, México.- Al presentar su registro como precandidato de Movimiento Ciudadano a la diputación local del Distrito 18 de San Pedro, Luis Donaldo Colosio Riojas aseguró que no quiere ser considerado como una secuela de su padre, el ex candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Aunque dijo estar muy orgulloso de ser su hijo, Colosio Riojas señaló que quiere hacer su propia historia en el servicio público.

"Entiendo que hay mucha gente que por ver el nombre o el apellido, tratan de ligarme y asociarme, no quiero ser malagradecido con ese aprecio que me tiene la gente por ello", dijo, "sin embargo, tampoco me gusta que se me trate como una secuela, soy una persona con ideas propias y quiero forjar mi propio destino no sólo en este proyecto, sino también poniendo mi granito de arena en este País".

El aspirante dijo que no sabe si será difícil quitarse la imagen de su padre, pero aseguró que se enfocará en trabajar.

"Por más orgullo que sintamos de ser hijos de quien somos, al final del día no somos una réplica", reiteró.

Para el Distrito 18, señaló el dirigente estatal de MC, Samuel García, hay siete aspirantes inscritos.

Agregó que mañana al mediodía todos los precandidatos iniciarán precampañas en la Macroplaza.

Colosio Riojas aseguró que recorrerá el distrito casa por casa para escuchar las propuestas de los habitantes.