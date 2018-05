Asegura Lucía Méndez que ''El Sol'' le mintió con su edad

CIUDAD DE MÉXICO.

Lucía Méndez, quien tuvo una relación sentimental con Luis Miguel, habló sobre la serie que muestra la vida del cantante y que tanto revuelo ha ocasionado.

En entrevista para el programa "Hoy", Méndez opinó que tanto Stephanie Salas como Luis Miguel están en su derecho de decir lo que quieran, que cada quien cuente su versión de los hechos, sin embargo, consideró que cuando las palabras dañan a las personas, la situación se vuelve delicada.

"Stephanie es la mamá de Michelle y creo que tiene todo el derecho de decir lo que ella sienta y también tiene todo el derecho Luis Miguel de contar lo que él quiera y como él quiera, pero si lastimas a ciertas personas pues creo que eso si es un poquito delicado, sobre todo Stephanie, que es mamá de Michelle, una niña tan bella".

Sobre la relación sentimental que tuvo con "El Sol", Méndez confesó que Luis Miguel le dijo una mentira que pudo haberla llevado a la cárcel.

"Luis Miguel me dijo tenía 20 años, (cuando) tenía 17. O sea, imagínate, hasta me hubiera ido al bote".

La cantante confesó que ella decidió alejarse de Luis Miguel cuando se percató que ya estaba muy enamorada de él, pues temió perderse en ese amor.

"Me daba mucho miedo perderme de amor, era imposible no quererlo y por eso me retiré de su vida, porque no pude. Dije: ´no, la voy a regar´".

Finalmente, aclaró que nunca tuvo ningún problema con Luis Rey, y que tampoco le daba miedo; Méndez espera que si ella sale a relucir en la serie se cuenten las cosas como realmente ocurrieron.

"Nombre, ¡cómo crees!, que voy a tenerle miedo yo a Luis Rey, al único que le tengo temor es a Dios, de ahí en fuera a nadie, por qué voy a temer, no, ojalá y cuente la verdad, que es lo único que pido".