Asegura INE que acuerdo de SCJN no lo obliga a hacer ajuste presupuestal para revocación de mandato

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) consideró que el acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por el cual se niega al Instituto la suspensión relativa a la adecuación presupuestal para la revocación de mandato, no lo obliga a realizar acción o tomar determinación alguna.

El INE señaló que al no haber aún certeza sobre la realización de la revocación de mandato -para lo cual se requieren las firmas del 3 por ciento de la Lista Nominal de Electores-, el acuerdo de la Corte señala que no puede pronunciarse sobre la suspensión de los efectos presupuestarios, porque todavía no existe afectación alguna al Instituto.