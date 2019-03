Asegura Humberto Moreira que no entregó al 'Mono'

Saltillo, México.- El ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés rechazó haber imputado ante autoridad alguna, ni de España ni de Estados Unidos, al presunto líder de los Zetas en Europa, Juan Manuel Muñoz Luévano, alias "El Mono" Muñoz, como lo sugiere un informe de la Unidad de Investigación de Blanqueo de Capitales.

En un comunicado de prensa, Moreira Valdés descalificó el valor probatorio del correo electrónico contenido en el expediente, donde menciona que el ex Gobernador coahuilense entregó al "Mono" Muñoz al FBI a cambio de su libertad.

"En ningún momento he realizado ningún tipo de acusación contra el señor MunÞoz Luévano, y como se puede comprobar en mi declaración ante las autoridades españolas, no hice ningún tipo de imputación de hechos delictivos a ninguna persona, sino que me limiteì a explicar el origen lícito de mi patrimonio", dice Moreira Valdés.

Grupo REFORMA publicó hoy que tuvo acceso al informe 31.929/18 de la Unidad de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de España, donde menciona que Luis Monzón, un experto en informática, formó un grupo con Humberto Moreira Valdés para fraguar la entrega de Muñoz Luévano a las autoridades españolas y norteamericanas.

Moreira Valdés fue encarcelado en España en enero del 2016 y salió libre luego de una semana. En marzo de ese mismo año, Muñoz Luévano fue detenido en España.

En su carta a Grupo REFORMA, Moreira Valdés minimizó el valor probatorio del documento español que hace referencia a un correo electrónico.

"Conozco el contenido del Informe 31.929/18 de la UDEF-BLA por estar incluido como parte procesal en el procedimiento en EspañaÞa", precisa.

"El e-mail presente en el Informe, del que se habla en su publicación, carece de relevancia jurídica, tanto en su contenido como en su forma, por no ser prueba directa ni indirecta de nada, carece de consistencia material y no ha sido sometido a contradicción ni tampoco a ningún tipo de verificación".

España extraditó la semana pasada hacia Estados Unidos a Muñoz Luévano, presunto líder de los Zetas en Europa, a quien se le relaciona con políticos coahuilenses.