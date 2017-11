Asegura ex niñera de Mel B que realizó tríos sexuales con ella

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que la cantante Mel B anunciara su divorcio con el productor Stephen Belafonte por "diferencias irreconciliables" y que revelara los abusos físicos que sufrió, ahora, Lorraine Gilles, ex niñera de la pareja saca a la luz detalles íntimos de la ex pareja que la incluyen a ella.

"El País" explica que en un documento legal de 128 páginas difundido por TheDaily Mail, la niñera da a conocer su versión, que incluye juegos sexuales, tríos e incluso un aborto.

La niñera, que trabajó con la ex pareja desde 2007, explica que tuvo relaciones sexuales con Belafonte, pero siempre en presencia y con el consentimiento de la cantante, incluso, asegura que era la misma ex Spice Girl la que pedía que su entonces esposo y la niñera mantuvieran encuentros sexuales.

La niñera alemana, de 26 años, revela que a la intérprete le gustaba grabar dichas escenas sexuales. "Las únicas veces que Stephen y yo mantuvimos relaciones sexuales fue cuando ella nos daba instrucciones sobre qué hacer o cuando Mel le pedía que se uniera a nosotras", escribió Gilles.

"Mi relación sexual y laboral con Melanie continuó durante siete años hasta septiembre de 2016. Durante ese tiempo, ella y yo tuvimos sexo esporádicamente, aunque a veces teníamos relaciones sexuales varias veces en una semana", asegura. "Le gustaba mucho hacer de cámara y filmar los encuentros (…) yo me sentía incómoda", asegura.

Sobre el aborto, la ex niñera aclaró que el hijo que esperaba no era del productor Stephen Belafonte, sino de otra persona, y que Mel B la obligó a abortar.

"El hijo que esperaba en 2014 no era de él. El bebé fue producto de un ligue de una noche. Jamás sugerí que fuera de Belafonte, como asegura Mel B (...) Yo le conté lo que me pasaba y ella me solicitó una cita en el médico para que abortara".

En julio, un juez ordenó a Mel B el pago a su exmarido, Stephen Belafonte, de 40 mil dólares mensuales. Según la revista US Weekly, la ex Spice Girl también tendrá que afrontar el pago de 140 mil dólares correspondientes a los honorarios de los abogados y de los forenses.

Esto, luego de que Belafonte presentara una solicitud de ayuda de emergencia, alegando que necesitaba soporte para pagar comida, vivienda y su factura telefónica.