Asegura 'Ethiopian Airlines' que pilotos estaban capacitados

ADÍS ABEBA, Etiopía.



Los pilotos del avión que se accidentó el 10 de marzo recibieron su entrenamiento en "todos los simuladores apropiados", dijo el director general de Ethiopian Airlines el lunes, rechazando los reportes de que no estaban capacitados de manera adecuada para manejar la nueva aeronave.



Tewolde Gebremariam señaló en un comunicado que la aerolínea tiene simuladores para ayudar a los pilotos a capacitarse para volar el avión Boeing 737 Max, que tiene un software instalado que requiere un entrenamiento. El software puede hacer que la punta del avión baje para evitar que se detenga.

Hay cierta especulación de que el software podría haber contribuido al accidente, en el que fallecieron 157 personas, así como en el de otro avión Boeing 737 Max, de la aerolínea Lion Air, ocurrido en octubre.

Los reguladores han dicho que ambos aviones tuvieron trayectorias de vuelo erráticas y similares poco después del despegue, una parte importante de su decisión para dejar de utilizar los aproximadamente 370 aviones de ese tipo en el mundo.

Luego del accidente de Lion Air frente a la costa de Indonesia, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos y Boeing emitieron un nuevo material de entrenamiento para los pilotos. Sin embargo, las dudas persistieron sobre si el entrenamiento requerido era suficiente y si las aerolíneas como Ethiopian tenían acceso a simuladores para darles a los pilotos la experiencia necesaria para manejar el software.

Gebremariam dijo que Ethiopian Airlines es propietaria y opera un simulador del Boeing 737 Max.

"Contrario a los reportes de la prensa, nuestros pilotos a cargo del nuevo modelo fueron entrenados en todos los simuladores apropiados", comentó el director general de la aerolínea y agregó: "La tripulación estuvo bien entrenada en esa aeronave".

Sin embargo, el CEO dijo a The Associated Press el fin de semana pasado que considera que las advertencias y el material de capacitación adicional de Boeing y los reguladores estadounidenses "quizás no fue suficiente".