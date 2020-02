Asegura el abasto de agua

Cd. Victoria, Tam.- A pesar del escaso promedio de lluvias de los dos años anteriores y las conservadoras proyecciones para este 2020, el Organismo de Conagua Cuenca Golfo Norte consideró que se cuenta con agua suficiente en presas, mantos freáticos y ríos en la entidad para asegurar el abasto para consumo humano y actividades productivas en el campo y la industria.

"El problema es que no hay agua, que no ha llovido... es la sequía de más largo tiempo que hemos tenido", consideró el director general del Organismo Cuenca Golfo Norte, Felipe de Jesús Chiw Vega, "ahorita ya hemos tenido dos años, el 18 y el 19 ha sido debajo de la normal de la precipitación normal y ya dos años continuos de sequía hacen que las presas bajen de su capacidad de almacenamiento, los ríos no escurran, la tierra esté más seca, y requiere de más agua".

No obstante, las presas que corresponden administrar a este organismo de la Comisión Nacional del Agua se hallan en un 58 por ciento de su capacidad promedio, lo cual, aunque no es la medida ideal sí que es suficiente para proporcionar el abasto a lo largo del año.

MISMO PRONÓSTICO

"Parece que se mantiene más o menos el mismo pronóstico que se vivió el año pasado y el antepasado que ha sido seco, y que sí puede ser que tengamos algún problema de falta de lluvia, pero afortunadamente con lo que llovió en noviembre-diciembre del año pasado, y muy poco en enero, las presas del estado hablando desde San Fernando para acá, tenemos suficiente agua en las presas para el riego agrícola y para el suministro en las ciudades".