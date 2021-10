Asegura ´Chucky´ que pudo perder la vida tras lesión

"Muchos médicos me lo dijeron, hasta pude perder la vida y te da mucho temor en esas ocasiones, porque dejas dos niños, a una señora sola y fue un golpe muy duro y te hace pensar muchas cosas", dijo en entrevista para ESPN.

El mexicano aceptó que tuvo mucho miedo, ya que también pudo quedar paralítico o incluso perder un ojo.

"Claro que sí (me asusté). Fue una lesión fuerte, gracias a Dios no pasó a mayores. Un poquito más, menos, izquierda o derecha, me pude quedar paralítico o perder el ojo porque se abrió todo, entonces tengo la cicatriz. Fue complicado. Tuve mucho miedo, pero mi esposa pudo estar conmigo y apoyarme", contó Lozano.

Afortunadamente para "El Chucky", pudo superar la lesión sin ninguna eventualidad e incluso esta temporada con el Napoli ya logró anotar un tanto y dar un par de asistencias.