Asegura 'El Bronco' ser elegible

Cd. de México.- El equipo jurídico del Gobernador de Nuevo León con licencia, Jaime Rodríguez, desestimó los criterios señalados por ex consejeros electorales y expertos al asegurar que cumple con los requisitos de elegibilidad para ser candidato presidencial independiente.



A través de un comunicado, sostuvo que los impedimentos legales y la jurisprudencia 14/2009 del Trife, a la que hacen referencia los "presuntos expertos" que señalaron que su licencia es insuficiente porque no abarca todo el proceso electoral, no aplican para la candidatura presidencial.



Señala que el criterio aludido aplica para la integración de Ayuntamientos en el ámbito de una elección estatal, y no para los procesos federales, e interpreta la Constitución de Morelos y no la federal.



También desestima la acción de inconstitucionalidad resuelta por la Suprema Corte de Justicia, 41/2012, a la que hizo referencia el jurista Diego Valadés en su editorial de REFORMA, al argumentar que no tiene relación con el tema ni existe jurisprudencia de la Corte al respecto.



"En resumen, ninguno de los criterios en que sustentan sus argumentos quienes afirman que para que Rodríguez Calderón pueda ser candidato son aplicables ni han tocado el tema de una candidatura a Presidente de la República, ni tampoco una candidatura de un proceso federal", añade.



"Sino que todos son casos estatales en donde se aplica e interpreta la legislación local particular para dicho efecto y no la Constitución federal, que es la que determina los requisitos para ser Presidente de la República".



Sostiene además que al estar separado del cargo desde el 1 de enero, cumple con los requisitos para que el INE le otorgue el registro como candidato.



"Además de lo anterior, derivado de que actualmente El Bronco se encuentra separado de su cargo desde el 1 de enero de 2018 y conservará dicho carácter hasta el día de los comicios", apunta.



"El momento para que el INE determine lo conducente no será sino hasta ese día, y no el día en que se registre como candidato, pues en ese momento seguirá separado del cargo y cumpliendo cabalmente con la totalidad de los requisitos exigidos por la ley".



Ayer se publicó que ex consejeros electorales y expertos en derecho constitucional -como Jaime Cárdenas, Eduardo Huchim y Elisur Arteaga- advirtieron que el INE debería negarle el registro a Rodríguez, a menos que se separe en definitiva del cargo, pues su licencia de seis meses es insuficiente.