Asegura AMLO que sumar a externos a su partido no afecta

Cd. de México.- Andrés Manuel López Obrador afirmó que integrar a Morena a ex priistas y ex panistas no afecta su proyecto.



De gira en Aguascalientes, el precandidato presidencial de la coalición Morena-PES-PT dijo que el partido no compromete sus principios al integrar a ex militantes de otros partidos.



"Es muy bueno eso (que se sumen) porque necesitamos unirnos los mexicanos, hace falta la unidad, la reconciliación, para salvar al país", dijo en entrevista con medios.



¿No daña la imagen del partido unir a priistas y panistas?, se le cuestionó.



"No, porque no estamos comprometiendo principios; lo que estamos buscando es que haya unidad para transformar al País", sostuvo.



López Obrador dijo que los empresarios no deben temer a su triunfo, pues con el cambio de gobierno se acabará el cobro de "moches".



"Les va a ir muy bien con el cambio, porque ya no va a haber corrupción, no les van a estar pidiendo 'moches'.



"No tengan ninguna preocupación, les va a ir muy bien, se va a terminar la pesadilla", ofreció.