Asegura AMLO que no hará caso a actos de intimidación

Amenazan con manta a AMLO

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hará caso a ningún acto de intimidación.

Esto luego del artefacto explosivo encontrado en la Refinería de Salamanca, donde también apareció una manta exigiéndole frenar su plan contra el robo de combustible.



"No vamos caer en provocación, no haremos caso a ningún acto de intimidación", dijo en conferencia mañanera.



Insistió en que no incrementará su seguridad, y confió en que en Guanajuato se reduzca la delincuencia, pues, reconoció, es una entidad que le preocupa.



"Ayer que apareció esa manta, afortunadamente en el registro tenemos cero homicidios en Guanajuato.



"No queremos la guerra. Vamos a pacificar al País", indicó.