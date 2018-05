Asegura AMLO que Anaya busca que decline Meade

Zongolica, Ver. Ricardo Anaya, candidato presidencial del PAN-PRD-MC, opera un plan para que un grupo de cinco empresarios convenzan al presidente Enrique Peña Nieto de que decline el candidato del PRI, José Antonio Meade, y se unan en una sola candidatura, acusó el abanderado de Morena-PES-PT, Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista a medios tras un mitin en la sierra de Veracruz, el tabasqueño señaló que hace un mes el panista Ricardo Anaya se reunió con empresarios para acordar un plan con la finalidad de ganar las elecciones del 1 de julio.

Según López Obrador, los empresarios que encabezan esa negociación son: el empresario minero Alberto Baillères; Germán Larrea, director Ejecutivo de Grupo México; Eduardo Tricio, presidente del Consejo de Administración de Grupo Lala; Claudio X. González Laporte, presidente de Kimberly Clark de México; y Alejandro Ramírez, presidente de Cinépolis.

"Ellos (los empresarios), ya se reunieron con Ricardo Anaya, no sólo la reunión de Banamex, se reunieron hace un mes en la casa de uno de ellos y fue lo mismo. Le dijeron que le bajara a la amenaza de que iba a meter a la cárcel a Peña Nieto porque eso tenía molesto a Peña y por eso no se hacía el acuerdo.

"Anaya les dijo en esa reunión que lo ayudarán, Anaya les pidió que lo ayudaran a este grupo para convencer a Peña de que la única manera de ganar era con la unidad y apoyando a Anaya", expresó.

En este sentido, retó al candidato panista a que diga si es cierto que tuvo esa reunión con esos empresarios, la cual -dijo-, fue hace un mes.

López Obrador aclaró que es ahora, José Antonio Meade, candidato presidencial por el PRI-PVEM-Panal, el que va a decidir si apoya a Anaya.

"Meade va a decidir y yo espero que Meade pierda con dignidad y no se someta. Además, es inútil porque Anaya no representa nada. Anaya no crece, es este grupo, pero no hay consenso", aseveró.