Asaltantes irrumpen en casa y atracan una familia

Pharr, Tx.

Una mujer cayó en está en estado de shock después de que dos hombres irrumpieron en su casa y exigieron dinero. Ahora la policía está en una investigando exactamente cómo ocurrieron los hechos.

La propietaria dijo que estaba en su habitación hablando por teléfono con su hija justo antes de que los sospechosos entraran a su casa.

"Estaba llamando para desearme un feliz cumpleaños, me estaba diciendo feliz cumpleaños mami y de repente los hombres están dentro de mi casa"

La invasión de la casa se informó alrededor de las 8 de la mañana en la calle 800 de Egly Ave. La víctima dijo que estaba sola en casa cuando los hombres derribaron la puerta lateral, se acercaron a ella y comenzaron a exigir dinero mientras buscaban entre sus pertenencias.

"Me tiraron al suelo, me echaron los brazos hacia atrás y me dijeron que no me diera la vuelta o levantara la cabeza y siguieron buscando el dinero"

La mujer agrega que los hombres no la lastimaron físicamente ... Ella cree que podrían haber confundido su casa.

"Uno de ellos le dijo al otro que la matara, que la matara, pero él solo me estaba apuntando con el arma y no escuchó, simplemente respondió y le dijo que buscara el dinero"

Ella dijo que los sospechosos llevaban máscaras. Y solo pudo notar su altura y el vehículo al que llegaron: una camioneta de cuatro puertas de color beige que no tenía ninguna placa de matrícula.

Los investigadores ahora están buscando a los dos sospechosos, si tiene alguna información sobre este caso, informe al departamento de policía de Pharr al 402-4700.