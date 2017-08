Asaltan a Rafael Araneda en Chile

Santiago, Chile.- El presentador chileno Rafael Araneda sufrió la noche de este domingo un asalto en su casa de Santiago, Chile, por parte de un grupo de delincuentes que le quitó su vehículo y teléfonos celulares.

Araneda, quien realizó programas para TV Azteca en México como La Academia, llegó a su hogar acompañado por su esposa, Marcela Vacarezza, y sus tres hijos, todos los cuales fueron encañonados con armas de fuego por los asaltantes.



Según fuentes policiales, los autores del atraco serían en su mayoría menores de edad que se movilizaban en dos vehículos y con el rostro cubierto para evitar ser identificados.



El propio conductor del Festival de la Canción de Viña del Mar dijo a periodistas en las afueras de su residencia que los asaltantes intentaron, sin éxito, derribar la puerta de la vivienda para ingresar y robar objetos de valor, pero sonó una alarma que alertó a la policía, por lo que sólo se llevaron los celulares de la familia y su vehículo Jaguar.



"Llegaron en dos autos, trataron de botar la puerta de la casa, trataron de ingresar a la casa, eran entre 8 y 10, uno me tomó a mí, otro a Marcela, otros a cada uno de los niños, todos estaban armados y encañonaron a los niños".



"Cuando me di cuenta que los dos autos ya estaban dentro de mi casa comprendí de lo que se trataba, por lo que me bajé del auto y les dije que se llevaran todo, porque el tema material da lo mismo, lo complejo es el susto cuando ves encañonada a tu familia, eso es muy duro e impacta".



La Policía de Carabineros realizó de inmediato un operativo en el lugar del asalto y dio una orden nacional de búsqueda del vehículo robado.