Asaltan Vinoteca en Monterrey

Un delincuente que pidió información del precio de una botella de whisky y un cómplice armado con una pistola asaltaron una sucursal de Vinoteca, en San Pedro, apoderándose de dinero, mercancía y celulares.



De acuerdo con una fuente policiaca, los asaltantes actuaron por separado: uno entró primero para analizar cuántos empleados y clientes estaban, y el otro fue quien los encañonó.

El atraco fue cometido alrededor de las 14:30 horas del jueves, pero trascendió ayer, en el negocio ubicado en la Avenida Alfonso Reyes, entre Ticomán y Zaragoza, en la Colonia Prados de la Sierra.



Según los datos del informante, el primer delincuente entró solo y desarmado, y le preguntó a un empleado por una marca de whisky.



El trabajador le dio informes de una botella y el precio, y el asaltante se retiró diciendo que volvía después porque la mercancía no era para él, detalló la fuente.



Las autoridades establecieron que este delincuente le dijo a su cómplice que en el establecimiento estaban dos empleados y que no había clientes.



Minutos después ingresó el empistolado y amenazó a los trabajadores para que le entregaran 7 mil pesos de la caja registradora, además de dos botellas de whisky, una cajetilla de cigarros y tres celulares.



Ambos huyeron, pero la fuente no precisó si lo hicieron a pie o en un vehículo.



El negocio cuenta con dos cámaras de seguridad externas y otras internas, pero las imágenes no fueron reveladas.



Uno de los delincuentes, que no estaba armado, fue descrito como de 35 a 40 años, moreno, robusto y de 1.70 metros, y vestía camisa blanca y bermuda beige.

Mientras que el empistolado tenía unos 25 años y era delgado, moreno y de 1.75 metros, además de que llevaba suéter blanco, pantalón beige, gorra y lentes oscuros.