Asaltan a Érika Zaba y a su esposo

Cd. de México.- A través de su cuenta oficial de Twitter, el esposo de Érika Zaba, Francisco Oliveros, denunció que él y la cantante fueron víctimas de un asalto mientras estaban atrapados en el tráfico de la Ciudad de México.

"El viernes pasado mi esposa y yo fuimos víctimas de un asalto, donde con lujo de violencia nos abordaron en el coche. No importó que no trajéramos nada visible, mucho menos importó que ella estuviera embarazada de 8 meses con las consecuencias que esto pudo tener, al final éramos una blanco perfecto", escribió el marido de la integrante de OV7.

Oliveros detalló que estaban indefensos pues no tenían cómo moverse.

"Abandonados a nuestra suerte y a merced de dos cobardes que sin más tenían el poder para decidir si nos golpeaban o no, si vivíamos o no; si mi hijo nacía o no".

Aunque se declaro anti político, pidió a las autoridades, sin importar el partido, que hicieran su trabajo, ya que él paga sus impuestos y genera trabajos

"Espero del Estado que me otorgue la mínima garantía de seguridad, ¿será mucho pedir?

"Pero cuando veo que la máxima autoridad de esta ciudad está más preocupada por sacarse fotos lavando el metro, barriendo camiones o celebrando a José José, que por garantizar la seguridad de mi familia y la justicia en mi entorno es cuando me asaltan las dudas de regreso y me vuelvo a convencer de lo mal que estamos y, peor aún, lo mucho más mal que vamos a estar por que no se ve para cuando", escribió el empresario.

Finalmente agradeció que estuvieran vivos para contarlo y llamó a la gente para que fuera cautelosa. Hora de publicación: 20:08 hrs.