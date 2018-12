Arturo Chacón feliz de tener apoyo de Plácido Domingo

El tenor mexicano Arturo Chacón, quien lanzará su disco "De México para el mundo", aseguró que la Medalla "José Pablo Moncayo" la recibió con más emoción de lo que se esperaba, sobre todo porque se la dedicó a su esposa y a su hijo Arturito.

En entrevista con Notimex, el intérprete de bel canto nacido en Hermosillo, Sonora, mencionó que los intérpretes que se dedican a este género a menudo les otorgan reconocimientos, pero esta presea es muy especial para él porque cuando la recibió en la sala del Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara estaba junto a Plácido Domingo.

"Estaban mi esposa y mi niño conmigo, y la recibí con mucha emoción, y no sabía que tenía que ofrecer un discurso al recibirla, pero como no preparé nada, dije saldrá del corazón, y lo hice. Sobre todo me conmovió al agradecer a toda la gente que me ha apoyado", comentó Chacón, quien debutó en el Palacio de Bellas Artes con "III Gala Latina de SIVAM", en 1999.

Agregó que la carrera de alguien, el que sea, se le debe a las personas que lo han apoyado, y que lo han aguantado, que le han dado consejos y le hayan dado jalones de orejas.

"Eso lo dije, agradeciendo al tenor Plácido Domingo todo su apoyo, todo su cariño, y a la gente que me escucha y me echa porras y me alienta a salir adelante, y a mi esposa y mi niño", expresó visiblemente emocionado.

Chacón, quien se ha presentado en los escenarios operísticos más importantes del mundo, abundó que la presea lo hizo pensar y reflexionar mucho de dónde viene el éxito. "Esos reconocimientos se le dan a las personas, pero esto no es posible sin el apoyo, la amistad y el amor de las personas que nos rodean".

Dijo que las distinciones lo comprometen más como intérprete, pues en los últimos años descubrió que el canto, sea ópera, mariachi, bolero o tango, tiene algo en común cuando uno se conecta con el alma del público.

Respecto a proyectos inmediatos, adelantó que saldrá al mercado su disco "De México para el mundo", acompañado por mariachi.

"Al principio lo quería llamar 'Una hora con mariachi', porque en Sonora para las fiestas se usa mucho contratar el mariachi una hora, en esa primera hora son las que pedimos y en mi caso son los temas que me emocionan mucho, que despiertan el ánimo y quise hacer esto", afirmó el maestro Chacón.

Agregó que el álbum contiene un tema inédito, que le escribió un gran amigo y que se titula "¿Qué te costaba?", y es la única canción en que se darán cuenta que es un cantante de ópera, pero en las demás piezas se oye una voz franca y natural de mariachi.

Explicó que el disco, tal como se titula, quiere que llegue a todo el mundo, y lo quiere compartir con gente de otros países esa música preciosa que le cambió la vida, porque lo llevó de cantar con mariachi a interpretar ópera.

El disco incluye cortes como "Deja que salga la luna", "Mátalas", "Volver, volver", "El Rey" y "Adiós amor", entre otras, que son "muy llegadoras, muy presentes en el dominio de los mexicanos".