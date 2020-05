Arte en Cuarentena

Vía mail el artista visual reynosense Rogelio Meléndez, habla de la incertidumbre que vive el mundo artístico respecto a lo que suceder actualmente en el ámbito cultural así mismo visualizan lo que esta por venir.

Rogelio Meléndez es un artista visual multidisciplinario que cubre diferentes medios en su producción como: el graffiti, la pintura, el mural, la instalación y el video. En su trabajo pone en cuestionamiento el ser humano que vive dentro de una sociedad que poco a poco se convierte en indiferente, llena de prejuicios y miedo, y que con el tiempo va perdiendo los valores humanos, llevándolo a su propia autodestrucción.

TODOS DETENIDOS

"El mundo está en un estado de incertidumbre, donde no sabemos lo que está pasando y poco sabemos sobre lo que va a pasar. Una gran cantidad de espacios están cerrados y en muchos lugares la gente se encuentra en resguardo dentro de sus casas. En el ámbito cultural, los museos se encuentran con puertas cerradas, de igual manera los teatros, auditorios, y muchos espacios más tuvieron que cancelar eventos o posponer inauguraciones, afectando también en la economía de muchos artistas, pero, para algunos de estos espacios y artistas, la cuarentena no los ha detenido", así lo dijo Rogelio Meléndez.

LA TECNOLOGÍA SU MEJOR ALIADA

Respecto a como trabajar desde casa, mencionó: "Exposiciones con recorridos virtuales, Obras de ballet y conciertos, así como también charlas y talleres están siendo transmitidos a través de plataformas de streaming, dándonos la posibilidad a todos de apreciarlos desde casa".

Además agregó: "Y eso está bien - ¡esta excelente! -. Esa forma en la que están logrando mantenerse activos durante este aislamiento. Pero uno piensa - Eso es en otras partes del mundo y, ¿aquí en Reynosa? ¿Qué está pasando con el arte? y ¿Cómo están actuando los artistas, los promotores y los gestores culturales de nuestra localidad? -."

LOS TOMA DESPREVENIDOS

Este talentos artista, dejo claro que nadie esperaba esta contingencia, jamás la tuvieron en mente y explicó: "Para poder ir resolviendo esas preguntas, debemos comenzar por comprender que nuestro contexto es muy distinto al de las grandes ciudades, incluso es diferente al de Matamoros, así que probablemente la manera en la que se está reaccionando aquí no sea igual al resto. Y es que La Pandemia nos tomó desprevenidos a todos, no imaginábamos lo que ocurriría y ni pensábamos en donde nos encontraríamos ahora. Si lo pensamos un poco, estábamos muy tranquilos en nuestra zona de confort".

Además manifestó sentirse optimista al respecto, mencionando: "Pero me considero una persona optimista y pienso que esta cuarentena es un nuevo reto que nos da la opción de actualizarnos y mejorar, no debemos olvidar que la base de los que trabajamos en el arte y la cultura; es la CREATIVIDAD, y que en este momento es donde debemos exprimirla más, o acaso ¿debemos esperar a que se levante la cuarentena o – como dicen muchos- ¨a que pase esto¨?... No, esta es la parte donde como gestore(a)s o promotore(a)s culturales, desarrollamos proyectos para seguir manteniendo encendidas las actividades artísticas, o como artistas para desarrollar mejores ideas y formas de exhibición y difusión".

Dejo claro que, nadie está obligado a hacer algo, también se puede disfrutar, descansar y esperar que todo se resuelva, y es que, tampoco es necesario estar dentro de la sociedad artística para ayudar, también como padres de familia, tía(o)s, hermana(o)s, amiga(o)s, etc., todos podemos ayudar a mantener activo el arte, ya sea leyéndole un cuento a los hijos, contando historias, viendo las transmisiones en línea de los artistas o comprándoles obra, por dar algunos ejemplos.

EN AISLAMIENTO

Rogelio también indico que están aislados, pero presentes en las redes: "Actualmente en Reynosa, varios artistas, ante la situación de aislamiento han comenzado a transmitir clases en línea, algunos de teatro presentan lecturas dramatizadas por medio de sus cuentas sociales, y también se han aprovechado estos espacios para la transmisión de charlas culturales.

Esta cuarentena; ocasionada por la pandemia, nos ha mostrado nuevas áreas de oportunidad en el ámbito cultural, y nos ha forzado a actualizarnos y a aprender nuevas formas de difundir y compartir nuestro trabajo, formas que, si no hubiese sido por esta situación, no las estuviéramos aprendiendo".

ALISTA EXPOSICIÓN DIGITAL

"Y en mi caso personal estoy trabajando en varios proyectos como: la primera exposición Digital colectiva de Reynosa ¨Pintores de Reynosa¨; estoy transmitiendo ¨Arte en Cuarentena¨, que son charlas en línea en donde invito a artistas de distintos lugares para que compartan su opinión sobre temas relacionados al arte, también sigo trabajando en mi producción artística junto a otros proyectos que estoy por sacar".