Arropan ´Reds´ a su portero Loris Karius

Kiev, Ucrania.- Jordan Henderson, capitán del Liverpool, quitó culpa al portero Loris Karius de la derrota 3-1 ante Real Madrid, pese a que el alemán influyó.

"No sé muy bien qué sucedió en el primero (de Benzema). Con la chilena de Bale (Karius) no pudo hacer nada y en el tercero el balón se le movió mucho. No es culpa suya, es de todos como equipo. Aquí ganamos y perdemos todos. No fuimos lo suficientemente buenos hoy", dijo inglés.

"Tenemos que seguir intentándolo, tenemos una gran plantilla y un gran entrenador. Va a doler durante un tiempo, pero ahora viene el Mundial y luego empieza una nueva temporada. Tenemos que estar orgullosos de haber llegado hasta aquí. Lo hemos hecho muy bien esta temporada".

"No sé qué pasó. Lo siento mucho por mis compañeros por haber perdido la final. Intentaron animarme en el vestuario, pero lo siento mucho", indicó el guardameta germano.

Henderson felicitó al Real Madrid por su victoria en Kiev. "El Real Madrid es muy bueno, ya lo sabíamos, y se merecen el triunfo. Hoy fueron mejores", comentó.