Arrolla y mata auto fantasma a velador. Ya no pudo disfrutar su six de cervezas

Valle Hermoso, Tam.- Un hombre de más de 60 años de edad, fue arrollado la tarde del pasado domingo en la carretera 82 con kilómetro 121.500, quedando sobre el asfalto y con una pierna cercenada por el brutal impacto.

De acuerdo a las autoridades que arribaron al lugar, un auto al parecer marca Ford tipo Grand Marquis, fue quien arrolló al hombre que supuestamente en vida llevaba el nombre de Félix Llerena y que se dedicaba a velar un negocio ubicado frente a donde lo atropellaron.

El hecho se registró a las 18:30 horas del domingo y al lugar arribaron primero los elementos de Protección Civil local, quienes al hacer presencia lo primero que encontraron fue la pierna derecha del ahora occiso.

Posteriormente, los elementos de la Policía Vial Municipal, hicieron acto de presencia y se encargaron de acordonar el área hasta que los elementos de Servicios Periciales llegaran a la escena.

Testigos, los cuales prefirieron no identificarse, aseguraron que fue un auto Gran Marquis color gris o negro, el que conducía a toda velocidad por la carretera y no traía luces frontales, por lo que el conductor no se percató que el ahora occiso pasaba por el lugar.

De acuerdo a la versión de estos, el hombre que se dedicaba a velar una forrajera, había acudido a una tienda de conveniencia frente de donde lo atropellaron, ya iba de regreso con seis cervezas en la mano y de pronto la muerte lo sorprendió.

Ningún familiar hizo acto de presencia en el lugar, sin embargo, por los pocos datos que se pudieron recabar por las autoridades, el hombre era habitante del ejido Laguna Honda perteneciente a la vecina ciudad de Matamoros, Tamaulipas.