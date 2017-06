Arrolla conductor por lo menos a 10 personas en Manhattan

Nueva York.- Un conductor abordo de un vehículo de lujo atropelló hoy en Manhattan al menos a 10 personas, una de las cuales fue llevada a un hospital, informó el Departamento de Bomberos de Nueva York.

Los hechos ocurrieron en la calle 37 Este y la Novena Avenida, en Manhattan, estado de Nueva York. Otros vehículos también resultaron dañados en el incidente.

La camioneta, tipo SUV, que portaba placas del estado de Georgia circulaba por la acera y terminó estrellándose entre una jardinera y un árbol, frente a un departamento de lujo; de acuerdo al sitio WNBC.

Manhattan: 400 West 37 St, 10 injured & 1 Aided in serious condition after jumed a curb, @NYPDHighway CISinvestigating. #NYscanner @Shmuli pic.twitter.com/i0iN3aQw16

BREAKING: 9 people have been transported to local hopsital after a SUV jumped the curb at 400 west 37 street and struck multiple pedestrians pic.twitter.com/Zrpzy9O14l