Arrolla y mata policía a un menor en Nuevo León

Monterrey, México.

Los hechos se registraron alrededor de las 0:30 horas, a la altura de la calle Zuazua, en la Colonia Nueva Esperanza.



Según la versión de testigos, el joven intentaba cruzar la avenida para llegar a un puesto de tacos donde lo esperaba su hermana, pero a media calle fue embestido por la patrulla.



"Venía de la farmacia y cruzó porque iba a los tacos, ahí estaba su hermana, pero no alcanzó a llegar", comentó una mujer en el sitio.



En el lugar trascendió que la unidad 789 de la Proxpol, circulaba a gran velocidad por esta vía en dirección al sur, sin luces y sin las sirenas encendidas.



Por esta causa, el joven no observó el vehículo que lo impactó y lo arrastró con la llanta delantera por casi 50 metros hasta dejarlo en el cruce de la calle Sabinas.



El oficial identificado como Francisco Javier Zapata Portes viajaba solo e intentó frenar, pero no pudo evitar embestir al joven y posteriormente estrellarse contra un automóvil Sentra estacionado en el lugar.



El jovencito fue identificado hasta esta mañana solo como Edy, quien vivía a tres cuadras del lugar del percance.



Tras los hechos rápidamente llegaron a este sitio familiares y amigos que entraron en una crisis de histeria, mientras que otros vecinos molestos intentaban golpear al policía responsable.



Por su parte, el policía responsable comentó que se dirigía a una emergencia al momento del accidente.



En cuestión de minutos el lugar se llenó de elementos de la Policía Municipal, Tránsito y Fuerza Civil, quienes finalmente se encargaron de trasladar al dictamen al conductor de la unidad policiaca, ante el riesgo de que fuera agredido por los vecinos.



El área fue acordonada por oficiales de Tránsito y momentos después arribaron elementos de la Policía Ministerial, así como de Servicios Periciales, quienes se encargaron de realizar las labores pertinentes.



Finalmente, el cuerpo del menor fue trasladado un par de horas más tarde por una unidad del Servicio Médico Forense hasta el Anfiteatro del Hospital Universitario.



Asumen responsabilidad



La Secretaría de Seguridad Pública de Escobedo asumió totalmente la responsabilidad de la muerte del joven que fue arrollado por una patrulla, esta madrugada en la Colonia Nueva Esperanza.



A través de un comunicado, el General Hermelindo Lara, encargado de Seguridad Pública, destacó que apoyarán a la familia del joven.



"En este difícil momento lamentamos profundamente esta situación en la cual nos vimos involucrados y nos unimos a la pena que embarga a la familia del jovencito". detalla el secretario.



Agregó que la dependencia a su cargo le dará todo el apoyo que requieran los seres queridos de la víctima, en lo que se refiere a los servicios funerarios.



Lara Cruz dijo que colaborarán en todo momento con las autoridades correspondientes en las investigaciones del caso.



El policía presunto responsable del atropello fue puesto a disposición del Ministerio Público.