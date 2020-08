Arrolla Sergio Pérez al virus; va por el podio

Después de ganar la carrera al Covid-19, el piloto mexicano Sergio Pérez buscará el podio en el Gran Premio de España de Fórmula Uno, donde arrancará en la cuarta posición.

“Checo”, quien registró un tiempo de 1.16.482, se había perdido las anteriores dos carreras en Reino Unido por haber dado positivo al coronavirus, pero está de vuelta para la competencia en la que el británico Lewis Hamilton consiguió la pole position.

“Contento de regresar, creo que es un buen resultado para el equipo, son dos coches dentro del top 5, es un buen resultado para nosotros, es una buena posición. Esperemos pelear por ese pódium desde el inicio y ahora a esperar una buena carrera para el día de mañana (hoy)”, dijo.

Pérez reiteró que su condición física no es la idónea luego de dos semanas de inactividad debido al contagio que sufrió.

“Aunque el virus no me ha pegado fuerte, no me siento en mi mejor momento físicamente, pero creo que es importante regresar, estar mañana, espero no sufrir mucho con eso, y espero poder tener una buena carrera, será un día importante”, dijo tras concluir las pruebas.

Es la segunda ocasión en que Pérez acaba cuarto, luego de hacerlo en el Gran Premio de Hungría.