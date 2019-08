Arrolla camión a mujer en Nuevo León

Monterrey, México.

La víctima cruzaba una calle cuando el chofer del camión dio una vuelta y no la alcanzó a ver, impactándola con el frente de la unidad.



El accidente fue reportado a las 6:00 horas en la calle Marina Garza y la Avenida Coahuila, informó Tránsito de Guadalupe.



Como presunto responsable fue detenido el chofer del camión de la Ruta 99, número económico 31, identificado como Luis Alfonso García Roque, de 36 años.



En el parte del percance, se establece que García Roque circulaba por la Avenida Coahuila, de sur a norte, dando la vuelta hacia el poniente, por la calle Marina Garza.



En esos momentos la víctima cruzaba por esta calle, siendo impactada por la unidad de pasajeros.



Tras pegarle con la parte delantera derecha, la mujer cayó sin vida, quedando a un costado del camión.



García Roque dijo en su declaración que no vio a la mujer cuando ésta cruzaba la calle, debido a la oscuridad que aún había a esa hora.



La víctima, no identificada, es una mujer de entre 30 a 35 años aproximadamente, que vestía short gris deportivo, blusa azul y unos huaraches negros.



Las autoridades estiman que probablemente la mujer sea vecina de esta zona, ya que no portaba ninguna bolsa.



Al lugar acudieron elementos de Servicios Periciales, así como personal del Servicio Médico Forense.