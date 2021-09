Arriesgan el físico

La pandemia noqueó a las funciones de boxeo en México y, sin promotores o manejadores que los representen, peleadores nacionales están tomando riesgos al acudir a combates que les ofrecen a través de las redes sociales.

Alejandro Dávila, de 33 años y con marca de 22-3-2, 9 KO´s, es uno de muchos púgiles mexicanos que han tenido que recurrir a los ofrecimientos en internet para subirse al ring.

Su duelo más reciente fue apenas en agosto, a 10 rounds contra el estadounidense Austin Trout -a quien derrotó Saúl "Canelo" Álvarez por decisión en 2013-, pleito que "El Pájaro" Dávila perdió por decisión unánime y se realizó en el Hotel Atlantis The Palm de Dubai.

Este combate lo obtuvo a través de redes sociales con un matchmaker (concertador de peleas) de origen cubano.

"Ahorita ha sido más complicado que los promotores hagan funciones... yo no tengo promotor, y me han salido unas oportunidades, tal vez no con unas pagas muy buenas, pero hemos tomado el riesgo de agarrar las peleas.

"Me habían ofrecido una pelea (en Europa contra un peleador invicto) en un peso que no soy; le dije: ´no soy (peso) Mediano´, y me comentaron que había una pelea en Superwelter y era la de Trout", expresó Dávila, quien ya en 2019 había tomando una pelea en Canadá, oferta que también concretó por Facebook.

Uno de los mayores riesgos de aceptar estas peleas es que buena parte se disputan en apenas unas semanas o incluso días, ya sea para completar una función o para suplir a un peleador que se lastimó.

Y así como hay peleadores clasificados que no dejan de entrenar y toman estos combates, también hay quienes apenas comienzan en este negocio y pelean a 4, 6 u 8 asaltos.

La ex campeona mundial Mariana Juárez, con casi 70 peleas como profesional, lamentó que muchos boxeadores se pongan en peligro al aceptar combates con poco tiempo de preparación, sin saber bien las condiciones en las que pelearán ni conocer a quién enfrentarán.

"A veces ponen en Facebook o en redes sociales: ´un peleador para dentro de 15 días´, y no sé qué tanto vale la pena estar llevando peleadores que no se preparan y que van con muchas desventajas para poner una victoria en el récord (del rival)", expuso la "Barby".