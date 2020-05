Arriesga su vida cada día

"El riesgo es que estamos en contacto con muchas enfermedades, el problema es llegar a nuestros hogares, no poder llegar a saludar a nuestros hijos; tengo un hijo pequeño, uno grande, pero llegar a la casa y no poder abrazarlos", dijo José Armando Covarrubias Treviño, un héroe sin capa, médico general y encargado de hacer las pruebas del Covid-19.

Con una trayectoria de 20 años -desde el 2001- en el servicio público, ha estado en diferentes áreas como en el IMSS, en la Secretaría de Salud donde estaba a cargo del programa de vigilancia epidemiológica de casos fronterizos, un proyecto binacional, donde México y Estados Unidos vigilaban diversas enfermedades como tuberculosis, sarampión, rubeola, entre otros, además de que estuvo en el Capasits atendiendo casos de VIH-SIDA y en Coepris.

Actualmente es responsable de Epidemiología y de Medicina Preventiva de la clínica del ISSSTE en Reynosa.

Al llegar un caso se trata y se toma la muestra para que sea enviada al laboratorio estatal y sea confirmada o descartada como Covid-19, pero siempre hay riesgo de contaminación, señalando que el 50 por ciento de los pacientes confirmados en Reynosa, ha sido personal de salud.

"Me pongo todo el equipo de protección personal, tomo la muestra, la embalo y la pongo en su caja y la llevo a la Jurisdicción Sanitaria donde de ahí se va a mandar a Victoria, ya tenemos capacitación para entubar a pacientes y donde vamos a ingresar a pacientes probables", dijo.

Y agrega "en ocasione les tomó la muestra en sus coches, cuando llegan me hablan y les tomó la muestra en sus coches, los aíslo, adentró les tomo la muestra, a otros se las he tomado en su casa y algunos aquí porque ya estaban entubado".

Diariamente enfrenta los riesgos del Covid-19, pero el amor a su profesión lo hace seguir adelante, aunque a veces es difícil, ya que es la primera vez que una enfermedad marca tendencia con aislamiento social y otras medidas.

"Es llegar a la casa y quitarte la ropa antes de entrar, los zapatos, es estar constantemente cambiando de ropa, lavando y cambiando, simplemente el traje quirúrgico en ocasiones ya lo usas tato y estas lave y lave que se desgasta, estar limpiando las suelas, llegar cambiarte y ver que no puedes abrazar a tus hijos porque tu tiene el riesgo de que los vayas a contagiar, no poder jugar con ellos por miedo a contagiarlos", expresó.

HACE EXHORTO

José Armando Covarrubias Treviño, hace un llamado a la población para que se cuiden, se queden en casa y eviten riesgos, que usen cubre bocas y todas las medidas básicas como estornudo de etiquetas, no saludar de mano o beso y sobre todo para que no lleven a menores a hospitales.

"Tenemos dificultades para que la población no venga con menores de edad a las instalaciones médicas a menos que tengan una enfermedad o síntomas, en ocasiones no es agresión pero si falta de respetos porque dicen porque si es la vía pública, pero no debe haber menores que no tengan motivo para estar en los hospitales", dijo.

El responsable de medicina preventiva y epidemiología del ISSSTE Reynosa, comentó que es importante que los ciudadanos sigan las indicaciones de los médicos, que no se molesten si no se deja pasar más que al paciente y ayuden a los médicos a que se pueda controlar la enfermedad.