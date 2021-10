Arriban comerciantes de pan de muerto

Empero, admite que la emergencia sanitaria ha tenido un impacto negativo, pues en el 2020 fueron escasas las ventas ante el cierre decretado en los panteones.

-No hubo accesos a las familias, la gente no visitó los panteones y pues no hubo ventas, algunos de paso venían compraban un pan para llevarlo a casa, pero no es lo mismo-, advirtió.

Los precios se han incrementado como reflejo de la carestía las piezas desde "conchas" "rieles" y panes con nuez o pasas se venden en 70 pesos cada uno.

El pan de muerto es degustado por las familias en casa, en su visita a los cementerios y es también parte del contenido que se ofrenda en el altar de muertos para recordar a los seres amados ausentes.

Los panaderos provenientes del interior del país, arriban a Reynosa con la tradición.