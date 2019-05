Arriba material electoral al Consejo Distrital 08

Río Bravo

La noche del lunes 13 de mayo, finalmente llegó el material electoral al Consejo Distrital 08, luego de que sufriera un retraso de varias horas, siendo recibido por el consejero presidente Francisco de Jesús Garza Alvarado y los consejeros que conforman ese órgano electoral.

Pocos minutos después de las 22:00 horas, arribó el camión de carga proveniente de la capital del Estado, en donde se transportaban los paquetes de boletas, en donde sufragará por la diputación local del Distrto 08.

Según el conteo que hicieron las autoridades de ese órgano electoral, fueron un total de:

-33 cajas o paquetes de boletas

-107 mil 459 boletas en total

Fue por la mañana del martes, que se hizo la apertura de la bodega para la revisión por parte de los representantes de partidos.

El incidente reportado, fue el que hizo público el dirigente del Partido Verde, César Nacianceno, quien no fue convocado a la recepción:

"Llegan las boletas para el proceso del 2 de junio, nos habían citado a las 13:00 horas, no llegaron y no avisan cuando llegan, al parecer llegaron en la noche de hoy lunes, al menos a un servidor representante del Partido Verde Ecologista de México no lo invitaron al cambió de horario", fustigó.