Arresto de ejecutiva de Huawei es "conspiración política": China

Ottawa.

La embajada de China en Canadá afirmó que la detención de la ejecutiva de Huawei, Meng Wanzhou, es una "conspiración política" de Canadá y Estados Unidos para desestimar al gigante chino de las telecomunicaciones.

La representación diplomática china rechazó las aseveraciones del gobierno canadiense, tanto del primer ministro Justin Trudeau como de la canciller Chrystia Freeland, en el sentido de que no hubo intervención política en este arresto.

"Esto no es un ordinario caso judicial, sino una conspiración política", indicó la embajada en declaraciones al diario local The Globe and Mail.

Esta es una "persecución política" contra una empresa y ciudadana china, añadió la legación diplomática.

Las declaraciones se dieron mientras Meng acudía a su tercera audiencia en un tribunal de Vancouver para tratar de conseguir su liberad bajo fianza, y horas después de darse a conocer la detención de un exdiplomático canadiense en Beijing.

En el juicio de Vancouver, la defensa de Meng propuso que su cliente usará un brazalete en el tobillo de una empresa canadiense para seguir con su proceso de extradición en territorio canadiense.

Sin embargo, el juez rechazó la propuesta bajo el argumento de que la detenida estaría con su esposo, cuyo único estatus legal en Canadá es una visa de turista con vigencia de seis meses.

Detenida en el Alouette Correctional Centre for Women, de Vancouver, desde el 1 de diciembre pasado, la ejecutiva del gigante de telecomunicaciones espera la presentación formal de extradición del gobierno de Estados Unidos, que tiene 60 días desde la fecha de su arresto para presentarla.

El arresto ha sido señalado como "secuestro" por comentaristas en el medio oficial de China, cuyo gobierno juzgó el caso como "grave" y amenazó con represalias.

La acusación de Estados Unidos es que Meng cometió un fraude en 2013 cuando habría engañado a las instituciones financieras estadunidenses sobre la relación de su compañía Huawei con una firma de Hong Kong que hacía negocios con Irán, pese a la prohibición comercial de Washington.

No obstante, medios locales indicaron que ninguna acusación ha sido probada en el tribunal de Vancouver.