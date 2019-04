Arrestaron al fundador de WikiLeaks Julian Assange

Londres, Inglaterra.

La Policía de Londres arrestó hoy al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en la Embajada de Ecuador por no haberse presentado ante un tribunal en 2012, poco después de que la nación sudamericana revocó su asilo.



El Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo en un tuit que su gobierno tomó la "decisión soberana" de retirar el asilo diplomático a Assange por "violar reiteradamente convenciones internacionales y el protocolo de convivencia".



Assange se refugió en la sede diplomática en agosto de 2012 y no había salido de ella desde entonces.



"Hoy anuncio que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador, y sobre todo la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable", señaló Moreno en un comunicado en video publicado en Twitter.



Según la Policía, Assange está "arrestado en una comisaría del centro de Londres donde seguirá hasta su comparecencia ante el Tribunal de Magistrados de Westminster tan pronto como sea posible".



Un video publicado en internet por Ruptly, la agencia vinculada a Russia Today, mostró a unos cinco o seis hombres vestidos con traje escoltando a Assange afuera de la sede diplomática, rodeándolo mientras bajaban las escaleras y subían a una camioneta de la Policía.



Elementos de la Policía fueron invitados a entrar al edificio por el Embajador luego de que el gobierno de Ecuador retiró el asilo a Assange, dijeron las autoridades.



Assange llevaba años sin salir de la Embajada por miedo a que, si abandonaba terreno diplomático ecuatoriano, pudiese ser detenido y extraditado a Estados Unidos por la publicación de miles de cables militares y diplomáticos clasificados a través de WikiLeaks.



El Secretario británico de Exteriores, Jeremy Hunt, dio las gracias a Moreno por desbloquear el impasse, y dijo en Twitter que Assange "no es un héroe y nadie está por encima de la ley".



La detención se produjo un día después de que WikiLeaks acusó al gobierno de Ecuador de una "amplia operación de espionaje" contra Assange.



WikiLeaks denunció la grabación secreta de las reuniones que mantuvo con sus abogados y un médico durante años. En un comunicado en Twitter, señaló que Ecuador anuló el asilo político a Assange de forma ilegal "violando la ley internacional".