Arrestan a dreamers frente a Torre Trump

Nueva York, Estados Unidos.- Al menos una docena de jóvenes inmigrantes beneficiados con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés) fueron arrestados hoy en un acto de desobediencia civil frente a la Torre Trump de Nueva York.



Los arrestos sucedieron minutos después de que el Gobierno federal anunciara el término gradual de DACA, en un plazo de seis meses, lo que afectaría a unos 800 mil jóvenes inmigrantes que arribaron a Estados Unidos en la niñez.



Los arrestos de este martes, en un acto que durante momentos resultó caótico, ocurrieron luego de que cerca de un centenar de activistas bloquearan la Quinta Avenida frente a la principal de las torres del Presidente Donald Trump.



El bloqueo duró unos 20 minutos, en tanto que alrededor de una docena se sentó en el pavimento con las manos sujetas entre ellos, en espera de ser arrestados.



"Sin papeles y sin miedo", "Así es como se ve la democracia" o "Sin justicia no hay paz", fueron algunas de las consignas que gritaron los activistas mientras los policías rodeaban a los jóvenes a fin de arrestarlos.



Cata Santiago, estudiante universitaria que emigró a Estados Unidos del estado mexicano de Oaxaca y quien fue una de las organizadores del acto civil, aseguró que ya es momento de que se acabe la incertidumbre con la que ha vivido siempre.



"Para terminar esta incertidumbre es momento de que tomemos acción, y si ganamos en algún momento DACA fue por tomar acción. Ese es nuestro legado y debemos seguir haciéndolo", afirmó Santiago.



Por su parte, Cristela González, estudiante de enfermería quien fue traída al año de edad del estado de Puebla, explicó que el final de DACA significaría también al término de su sueño de estudiar enfermería y ayudar a su familia.



"Si pierdo DACA perdería la oportunidad que he tenido para ayudar a mis padres, y se terminaría mi sueño de estudiar enfermería, que es algo que he atesorado desde que tengo memoria", aseguró González.



"Toda mi vida he estado en este país, que es lo que ahora llamo hogar", enfatizó.