Arrestan a sospechoso cerca de Capitolio

Washington DC, Estados Unidos.

Un portavoz de la Policía del Capitolio informó en un comunicado que los agentes hicieron el descubrimiento durante la ejecución rutinaria en una zona de estacionamiento a lo largo de la cuadra 300 de New Jersey Avenue.



Las autoridades no encontraron ninguna evidencia que muestre un vínculo con el terrorismo.



Asimismo, poco después de las 9:00 horas (tiempo local), los oficiales fueron autorizados para el registro del automóvil, donde encontraron un arma, municiones y otros artículos, señaló la Policía del Capitolio.



El propietario del vehículo fue arrestado, aunque los cargos están pendientes.



Momentos después del arresto, cerca del Capitolio, el Servicio Secreto cerró el acceso a la valla norte en la Casa Blanca debido a reportes de un vehículo sospechoso en un puesto de control cercano.



Hasta el momento no hay indicios de que ambos incidentes estén relacionados, informaron las autoridades.