"Arrestan" a perro tras escaparse de propietario, en Canadá

Toronto, Canadá.- Un perro fue sometido por las autoridades y subido a un coche patrulla como delincuente, en Canadá.

De acuerdo a información de 'Fox News', 'Finn' se le escapó a su propietario Reid Thompson el pasado 14 de abril, mientras lo sacaba a dar un paseo en la ciudad de Kenora.

Tras estar 30 minutos desaparecido, el dueño recibió una llamada de parte de la Policía de Ontario en la que le informaban que tenían a su can y por si fuera poco, que se encontraba en problemas.

"Alguien hizo la denuncia a la Policía porque mi perro se escapó y atacó a un ciervo, y sé que eso es grave, pero verlo en la patrulla me puso alskdjfhsgh", señaló la joven."