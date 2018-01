Arrestan a hombre por morder a perro

New Hampshire, Estados Unidos (24 enero 2018).- Un hombre de New Hampshire fue arrestado por morder a un perro policía mientras que los oficiales investigaban reportes de un tiroteo en el poblado de Boscawen, informaron las autoridades.

El incidente tuvo lugar el domingo cuando la Policía acudió a un hogar, donde se les notificó que una persona había recibido un disparo.

Dos personas en el domicilio eran buscadas por órdenes de arresto pendientes y trataron de huir cuando intentaron capturarlas, dijo el Teniente Jason Killary, del Departamento de Policía de Boscawen.

"Ambos se resistieron al arresto y uno opuso fuerte resistencia. Mordió al perro, el perro lo mordió a él y terminó por ser sometido con una chicharra eléctrica", señaló Killary.

El sospechoso, quien no fue identificado, fue acusado de resistir al arresto y atacar a un perro policía.

El can, identificado en la cuenta de Facebook de la Asociación de Policía Canina de New Hampshire como K9 Veda de la Policía Estatal de New Hampshire, no resultó herido y recibió autorización para volver al servicio.

Killary dijo que nunca había sabido de un incidente en que un humano intentara morder a un perro policía.

"Si tienes una competencia de mordidas con un perro policía, no vas a ganar", aseveró Killary. "Son muy buenos para eso".