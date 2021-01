Arrestan en un solo día a 145 migrantes

Laredo, Tx.

Sólo en remolques de tractocamiones y únicamente en las garitas carreteras, que confluyen con Laredo, detuvieron a 145 migrantes indocumentados en sólo un día.

"No descansan, el tráfico de indocumentados no para, el delito no sabe de clima frío, ni de calor o pandemia, ni de contagios, de enfermedades que pueden ser mortales, nada, llenan camiones al tope, decenas de extranjeros sin documentos migratorios, hasta más de 100 personas en una caja seca o refrigerada, el dinero es lo que les atrae nada más", dijo Matthew Hudak, jefe de la Patrulla Fronteriza Sector Laredo.

Las carreteras de la región, la I35, las 83 Norte y Sur, la 59 y la 359, todas tienen puntos de revisión de la Patrulla Fronteriza, y sólo entre lunes y martes, arrestaron a 145 extranjeros.

"Viajan en condiciones adversas, en estos días de frío, pero lo mismo cuando hace mucho calor, sólo que eso no importa para quien gana dinero con este tráfico humano", dijo Hudak.

Las autoridades de la Patrulla Fronteriza a lo largo de los años, han dicho que se envían varios camiones cargado de migrantes indocumentados a la vez, para que pueda ser efectivo uno de ellos.

Y con un camión-remolque que logre pasar la franja fronteriza hacia el norte, se costean todos los gastos de tener a cientos de extranjeros hacinados en casas, a la espera de cruzarlos.

"Un golpe que den, que logren pasar un grupo de indocumentados, les reditúan ganancias y pagan lo que les cuestan camiones con cajas secas, o camionetas con pequeños remolques, casas móviles y trocas donde los transportan", dijo Greg Burwell, sub jefe de la Patrulla Fronteriza.