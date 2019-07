Arrestan en redadas de Donald Trump sólo a 35

Washington DC, Estados Unidos.

Las redadas contra migrantes indocumentados anunciadas por el Presidente Donald Trump lanzadas el domingo 14 de julio, que tenían como objetivo arrestar a 2 mil personas, resultaron con la detención de 35 individuos, confirmó hoy el Gobierno de Estados Unidos.



De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Control Migratorio (ICE, por sus siglas en inglés), 18 de los individuos arrestados formaban parte del grupo original de 2 mil personas contra los que estaba diseñada la operación y otros 17 eran arrestos colaterales ocurridos en el transcurso de esta.



"Es muy difícil localizar a aquellos individuos que no quieren ser encontrados", dijo Matt Albence, el director interino de ICE, en una llamada con periodistas para explicar el resultado de la operación.



Desde mediados de junio, Trump adelantó en mensajes a través de la red social Twitter que ICE estaba por iniciar una operación para arrestar y deportar a millones de migrantes indocumentados aunque por los números dados a conocer por ICE no se concretó.



Funcionarios del Departamento de Seguridad Interna de EU (DHS, por sus siglas en inglés) habían adelantado que la operación estaría dirigida a arrestar y deportar a 2 mil miembros de familias recién llegadas a EU con orden final de deportación tras no haber tenido éxito en su solicitud de asilo.



"Este sólo es el comienzo de la operación", advirtió Albence durante la conferencia.



El director interino de ICE no ofreció detalles sobre en qué lugares de EU habrían ocurrido los 35 arrestos atribuidos a la operación. Los casos de familias recién llegadas con órdenes pendientes de deportación están concentradas en 10 ciudades como Chicago, Houston o Miami.



Durante el fin de semana del domingo 14 de julio, grupos pro-inmigrantes reportaron algunos operativos en la ciudad de Nueva York y en Immokalee, en Florida, pero sin confirmaciones oficiales de arrestos; la agencia de control migratorio estadounidense evitó ser más específica en el tema.



"Por razones de seguridad de los funcionarios suspendimos la operación de control", dijo Albence.



Sin ahondar en las razones, el director interino del ICE reconoció que la alta publicidad en los medios de comunicación sobre la posibilidad de que el Gobierno de EU lanzara una operación a gran escala de aprehensión de migrantes provocó que muchos de los individuos objetivo evitaran ser arrestados.



A pesar de la preocupación de grupos promigrantes y Gobiernos de ciudades que se niegan a cooperar, de acuerdo con funcionarios no identificados entrevistados por el diario The New York Times, el Departamento de Seguridad Interna no descarta iniciar otra operación similar a mediados de julio.