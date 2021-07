Arrestan ebrio bote en mano

Al ser detenido el hombre identificado como Arnulfo M. G. de 23 años, pidió a los oficiales que no lo arrestaran, pues les dijo que él iba a ser uno de ellos ya que fue cadete pero no alcanzó a entrar a la Policía Estatal al no pasar la prueba.

Noticia Relacionada Da Alison triunfo al Atlas

Los policías le indicaron que tenía que ser llevado ante el juez calificador porque había cometido una falta al bando de policía y buen gobierno, pues se le sorprendió con un bote de cerveza en la mano en plena calle.

El hombre llegó indignado ante el juez calificador y gritó que quería presentar denuncia en contra del policía que lo detuvo, porque según él no lo trató bien y no le dio la atención de dejarlo ir a su casa.

Inclusive dijo que tenía de amiga a una diputada, la cual cuando se enterara de lo que pasó iba a cesar a los policías.

El hombre terminó tras las rejas a pesar de las amenazas que lanzó a los oficiales.