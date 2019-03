Arrestan al expresidente brasileño Michel Temer por caso de corrupción

Río de Janeiro.

La Policía Federal brasileña arrestó hoy al ex Presidente Michel Temer (2016-2018) en un caso vinculado a la investigación Lava Jato, como es conocida la mayor operación de combate a la corrupción en la historia de Brasil y que destapó un gigantesco escándalo de desvíos de la estatal Petrobras.



La detención de Temer fue ordenada por el juez federal de Río de Janeiro, Marcelo Bretas, que también solicitó el arresto del ex Ministro Wellington Moreira Franco, un importante colaborador del ex Mandatario y su correligionario en el partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB).



Temer sustituyó a Dilma Rousseff en la presidencia entre 2016 y 2018.