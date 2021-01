Arrestan a legislador por asalto al Capitolio

Virginia.

Un legislador estatal de Virginia Occidental fue acusado de ingresar en un área restringida del Capitolio federal luego de que transmitió en vivo un video en el que se le ve irrumpiendo en el edificio con una turba de partidarios del presidente Donald Trump.

Ken Kohl, un fiscal federal en Washington, anunció el cargo contra el delegado estatal Derrick Evans el viernes en una teleconferencia en la que presentó nuevos cargos contra miembros de la turba que ingresó violentamente al Congreso el miércoles.

Su abogado, John Bryan, dijo que no había visto la querella contra Evans y no podía comentar. No dijo si Evans había sido arrestado, pero la televisora WSAZ colocó un video en Twitter que muestra a agentes del FBI sacando al legislador de su casa esposado.