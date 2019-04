Arrestan a ex alumno armado en una escuela. El caso moviliza a cuerpos de seguridad

Río Hondo, Tx.- Una investigación por parte de las autoridades del Sheriff condujo al arresto de un ex alumno de la institución tras presuntas amenazas con un arma de fuego lo que produjo el cierre temporal de una escuela en la ciudad de Rio Hondo.

El alumno de la preparatoria Rio Hondo fue detenido después de que las autoridades respondieron a una amenaza potencial que involucraba un arma de fuego.

Los funcionarios del Distrito confirmaron que fueron alertados por el Departamento del Sheriff del Condado de Cameron que supuestamente el ex alumno conducía a la escuela con un arma de fuego.

El Superintendente Ismael García emitió un cierre temporal para resguardar el campus, manteniéndose los protocolos de seguridad, por parte del distrito escolar.

De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por el distrito, el personal de seguridad y policía estuvo presente en todo momento en el campus y se mantuvo en contacto cercano con el Departamento del Sheriff.

Tras la investigación, los funcionarios determinaron que el ex alumno no era una amenaza y no intentó ingresar a ninguna de las instalaciones.

"Las amenazas terroristas o cualquier amenaza de violencia contra los estudiantes y / o empleados son en todo momento tratadas muy seriamente", declararon los funcionarios en el comunicado de prensa.

"La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal es la primera y más importante preocupación para los administradores y la administración del Distrito Escolar Independiente de Río Hondo".

Debido a las leyes federales de privacidad con respecto a los estudiantes actuales y anteriores, el distrito no pudo identificar al sospechoso.