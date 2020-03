Alberto Marrero, presidente del Club Atlético de San Luis, reconoce estar arrepentido por haber asistido al partido que su equipo jugó contra el Puebla, el sábado 14 de marzo, porque días después le fue diagnosticado coronavirus.

"Di positivo y entré en una fase complicada, porque me faltaba la respiración, la fiebre me iba y venía", dice el directivo, en entrevista con ESPN. "Más que mi salud, me mata poner en peligro a jugadores, familia y demás".

Porque el riesgo de contagio fue alto. De hecho, Marrero reconoce que cuatro futbolistas del plantel potosino presentaron síntomas de Covid-19, pero la prueba de todos resultó negativa.

Ahora, se encuentra aislado, en recuperación y con el deseo de salir pronto de la enfermedad que fue declarada pandemia y enemiga de la humanidad por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"(Tengo que) estar aislado y llevar medicamentos, mucho paracetamol; como ya estoy pasando el pico de la enfermedad, a partir del domingo o lunes los dolores al respirar van a irse y después de aproximadamente una semana más ya eres inmune al virus, pero son de 25 a 30 días para estar al 100%", relata.

El presidente del Club Atlético de San Luis es el único caso documentado en la Liga MX. Después de darse a conocer, los integrantes de La Franja también fueron sometidos a pruebas, pero no se ha dado a conocer que alguno diera positivo.