¡ARREPENTIDO!

Hernán Cristante se dijo avergonzado por el incidente que tuvo con el estratega del América Miguel ‘El Piojo’ Herrera.

El técnico del Toluca aceptó que fue una equivocación el engancharse con el estratega de las Águilas, a quien tomó por el cuello en respuesta a un empujón, hecho que les valió a ambos la expulsión en el juego del pasado sábado y un partido de suspensión.

“Con respecto al tema, estuve reactivo, no pensé, me siento avergonzado con lo que hice, y aprender, que no vuelva a pasar”, comentó Cristante en conferencia.

“No puedo reaccionar así, pase lo que pase uno no puede tener ese tipo de reacciones, entonces no me siento ni contento ni orgulloso ni nada por el estilo, y la sanción que imponga la Disciplinaria está bien, creo que no alcanza. No voy a juzgar a nadie ni le voy a echar la culpa a nadie, no hay más culpable que uno, es una situación que me avergüenza”.

Sobre el receso por la Fecha FIFA, el timonel choricero confía en que su equipo no pierda el ritmo de juego que le ha traído 8 victorias de forma consecutiva, cinco en Liga y tres en la Copa.

A los Diablos Rojos les restan dos partidos como visitantes de una seguidilla de cinco.

“Nuestra realidad sigue siendo compleja, no nos podemos bajar del caballo, no podemos caminar, no podemos relajarnos, no podemos atender cuestiones que a veces el tiempo o este relax te dejan hacerlas”, expresó.

“Hay que seguir enfocados en lo nuestro y no cambiar el esquema. Los resultados, creo que han sido buenos y vienen de la mano del trabajo y el esfuerzo que están haciendo lo chicos, pero los resultados no siempre son buenos, hay que ir acostumbrándose a la buena, pero la buena cuesta”.